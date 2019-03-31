Пять человек погибли при пожаре в Нижнем Новгороде, следственный комитет начал проверкую. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

"Тридцатого марта в утреннее время произошло возгорание квартиры 58 дома 3 "а" по улице Строкина в городе Нижний Новгород. Во время пожара погибли пять человек, из них двое скончались в карете скорой помощи, пострадавших детей нет, сотрудниками МЧС пожар ликвидирован в 09.30", - говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка.