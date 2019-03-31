Жертвами субботних стычек с израильскими войсками стали пятеро палестинцев, двое из которых умерли позднее от ран в больницах сектора Газа. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщили местные медики.

Несмотря на то, что в первую годовщину протестов "Великого марша возвращения" на границы вышли около 40 тысяч человек - в несколько раз больше, чем обычно, размах столкновений и цифры потерь оказались сравнительно невелики, в том числе благодаря тому, что к деэскалации подключилось правящее в анклаве движение ХАМАС.

"Со вчерашнего дня - пятеро погибших, в том числе четыре подростка", - сказал РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Ашраф аль-Кидра. Последнему умершему было 13 лет. Он получил тяжелые ранения в столкновениях на восточной окраине столичного города Газы, сказал врач.

Подконтрольное ХАМАС МВД сообщило, что направило на границы 8 тысяч своих сотрудников для предотвращения стычек между манифестантами и израильскими военными. Очевидцы рассказывали, что люди в оранжевых жилетах не давали большим группам палестинской молодежи приблизиться к разделительным сооружениям, где по ним бы открыли огонь снайперы.

Сами израильтяне признают, что абсолютное большинство протестующих митинговали в лагерях, разбитых на безопасном удалении, и лишь немногие вступали в стычки, кидая в солдат камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства. Те отвечали слезоточивым газом и стрельбой, сообщала армейская пресс-служба и отмечала, что ХАМАС проявил сдержанность, какой от него "не видели на протяжении всего прошедшего года".

Опасаясь прорыва палестинских толп через границу, вмешательства вооруженных боевиков и иных сценариев обострения, израильтяне развернули у сектора Газа четыре бригады, порядка 8 тысяч военнослужащих с танками и артиллерией, и открыто говорили о готовности к вторжению в анклав.