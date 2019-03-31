В Москве сбили сотрудника ДПС
Сотрудника ДПС сбили на Третьем транспортном кольце в Москве во время оформления ДТП, полицейский госпитализирован. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в воскресенье в столичном главке МВД.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что полицейского сбил водитель такси - выходец из одной из северокавказских республик России.
"Тридцать первого марта около 3.00 на Третьем транспортном кольце в районе Тестовской улицы водитель автомобиля Skoda Rapid совершил наезд на сотрудника ДПС, занимавшегося оформлением дорожно-транспортного происшествия", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован.
"Полицейские задержали 25-летнего мужчину, материалы проверки по факту произошедшего направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавили в ведомстве.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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