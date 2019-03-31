Сотрудника ДПС сбили на Третьем транспортном кольце в Москве во время оформления ДТП, полицейский госпитализирован. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в воскресенье в столичном главке МВД.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что полицейского сбил водитель такси - выходец из одной из северокавказских республик России.

"Тридцать первого марта около 3.00 на Третьем транспортном кольце в районе Тестовской улицы водитель автомобиля Skoda Rapid совершил наезд на сотрудника ДПС, занимавшегося оформлением дорожно-транспортного происшествия", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

"Полицейские задержали 25-летнего мужчину, материалы проверки по факту произошедшего направлены в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавили в ведомстве.