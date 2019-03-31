Кубинский совет по культурному наследию и американский фонд Finca Vigia открыли в субботу на окраине Гаваны центр реставрации и хранения работ и документов, оставленных на острове писателем Эрнестом Хемингуэем (1899-1961). Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мастерская по восстановлению документов, расположенная рядом с домом-музеем нобелевского лауреата, насчитывает несколько лабораторий и хранилищ с разным уровнем влажности и системами поддержания особого температурного режима. В церемонии открытия принял участие конгрессмен США Джеймс Макговерн, который в ходе своего визита встретился и с руководством карибской страны.

"Фигура Хемингуэя олицетворяет собой позитивную историю в отношениях Кубы и США, несмотря на политические разногласия. Когда мы собираемся вместе, когда мы работаем вместе, мы можем воплотить в жизнь позитивные и удивительные вещи. Реализация проекта была бы намного легче, если бы не торговое эмбарго против Кубы", - заявил представитель США на церемонии открытия.

Эрнест Хемингуэй - лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года, автор множества рассказов и романов. Его творчество внесло значительный вклад в литературу 20-го века. Писатель 21 год прожил на Кубе, где он написал романы "По ком звонит колокол" и "Старик и море".

После смерти Хемингуэя в 1961 году его вдова Мэри Уэлш передала поместье и имущество правительству Кубы, и почти сразу, 21 июля 1962 года, в нем был открыт музей. В Финка Вихия хранится около 22 тыс. личных предметов и документов, принадлежавших писателю, среди которых книги, охотничьи трофеи, диски, оружие, канцтовары, фотографии, пишущая машинка и его яхта "Пилар".