Самолет лишь с третьей попытки смог сесть в Будапеште
31 марта 2019 14:40 145
В субботу экипаж самолета Airbus одной из российских авиакомпаний столкнулся с техническими проблемами при посадке в Будапеште. Как сообщил источник "Интерфакса", экипаж дважды пытался выпустить шасси, но попытки были безуспешными. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
В опасной ситуации сработали аварийные системы, и шасси вышли. Экипаж благополучно приземлил рейс из Москвы в пункте назначения.
Никто из находившихся на борту не получил травм. Самолету предстоит полная проверка техническими специалистами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14:04 245
В Москве сбили сотрудника ДПС
13:54 221
Число жертв протестов в Газе возросло
13:34
В Индии разбился МиГ-27
-
30 Мар. 15:43 12 760
-
30 Мар. 17:05 8 746
-
00:26 3 800
-
30 Мар. 23:33 3 599
-
30 Мар. 22:27 2 849