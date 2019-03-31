В субботу экипаж самолета Airbus одной из российских авиакомпаний столкнулся с техническими проблемами при посадке в Будапеште. Как сообщил источник "Интерфакса", экипаж дважды пытался выпустить шасси, но попытки были безуспешными. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В опасной ситуации сработали аварийные системы, и шасси вышли. Экипаж благополучно приземлил рейс из Москвы в пункте назначения.

Никто из находившихся на борту не получил травм. Самолету предстоит полная проверка техническими специалистами.