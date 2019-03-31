Жителей Латвии попросили воздержаться от поездок на морское побережье в связи с сообщениями о большом количестве детёнышей тюленей на берегу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает агентство Delfi, ссылаясь на управление по защите природы.

- Нужно помнить, что тюленята - не музейные экспонаты и не сезонная выставка, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что животные страдают от чрезмерного внимания людей и собак. В связи с этим не нужно гнать тюленят к воде, трогать их и пытаться сделать с ними селфи.