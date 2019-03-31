Издание Economic Times опубликовало видео с места крушения индийского МиГ-27. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик ВВС Индии разбился неподалеку от города Джоджхпур, штат Раджастан.

МиГ-27 - сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности, способный нести тактическое ядерное оружие. Впервые поднялся в воздух в ноябре 1972 года. На сегодняшний день является основным истребителем-бомбардировщиком ВВС Индии.

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