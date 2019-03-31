В Сети опубликовали кадры с места катастрофы индийского МиГ-27 - ВИДЕО
31 марта 2019 15:54 184
Издание Economic Times опубликовало видео с места крушения индийского МиГ-27. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее сообщалось, что истребитель-бомбардировщик ВВС Индии разбился неподалеку от города Джоджхпур, штат Раджастан.
МиГ-27 - сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности, способный нести тактическое ядерное оружие. Впервые поднялся в воздух в ноябре 1972 года. На сегодняшний день является основным истребителем-бомбардировщиком ВВС Индии.
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