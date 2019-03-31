Ужасное торнадо в Китае, пострадало 18 детей
31 марта 2019 16:03 162
Восемнадцать детей пострадали в результате внезапного торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центральном Китае. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении местных властей.
Инцидент произошел в уезде Юйчэн городского округа Шанцю провинции Хэнань в воскресенье днем, когда на район внезапно обрушился торнадо.
На одной из игровых площадок сильный ветер снес батут, на котором были дети. В результате 18 детей получили травмы различной степени тяжести.
Отмечается, что медики делают все, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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