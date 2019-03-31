Восемнадцать детей пострадали в результате внезапного торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центральном Китае. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении местных властей.

Инцидент произошел в уезде Юйчэн городского округа Шанцю провинции Хэнань в воскресенье днем, когда на район внезапно обрушился торнадо.

На одной из игровых площадок сильный ветер снес батут, на котором были дети. В результате 18 детей получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что медики делают все, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим.