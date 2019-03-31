Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в воскресенье на юго-западе Турции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 11.30 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в десяти километрах к северо-востоку от города Аджипаям. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.