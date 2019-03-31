Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой Скотленд-Ярда.

"Полиция рассматривает четыре нападения с применением холодного оружия как потенциально связанные между собой случаи. Все четыре жертвы являются представителями разных социальных групп, и, по всей вероятности, были выбраны нападавшим, поскольку они находились на улице одни и были уязвимы. Ничто не свидетельствует о том, что данные инциденты связаны с террором". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил представитель полиции Стюарт Смайли.

"В настоящий момент мы работаем с версией о том, что за нападениями стоит одиночка, вероятно страдающий расстройством психики".

Полиция распространила ориентировку на мужчину худощавого телосложения, около 190 см ростом, одетого в темную одежду с капюшоном. К настоящему моменту правоохранителями задержан один человек, подходящий под это описание. Скотленд-Ярд рекомендует жителям Эдмонтона и соседних районов проявлять бдительность и помочь полиции в поисках подозреваемого.

Вечером в субботу неизвестный напал в Эдмонтоне на женщину 45 лет, нанеся ей удар ножом в спину. Пострадавшая была доставлена в больницу в критическом состоянии.

В ночь на воскресенье в том же районе двое мужчин также подверглись нападению. Состояние одного из них оценивается как стабильное, жизнь второго вне опасности. На четвертую жертву нападение было совершено в воскресенье утром. Мужчина с ножевым ранением в спину был доставлен в больницу, его состояние медики считают стабильным, однако полученная рана может грозить ему инвалидностью.