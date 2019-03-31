Папа Римский Франциск считает, что религиозная миссия не может свершаться путем прозелитизма - стремления насадить свою веру. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, понтифик заявил в воскресенье на встрече с представителями католической общины в соборе Святого Петра в Рабате, где он находится с апостольским визитом.

"Миссия не может осуществляться через прозелитизм, который ведет к замкнутому кругу. Нужно показывать пример нашей веры в Христа и отношений с ближним. В данном случае не имеет значения численность [общины], но нельзя утрачивать свою осязаемость, терять значимость Евангелия, быть светом, который ничего больше не освещает", - сказал понтифик.

В Марокко, куда Франциск прибыл по приглашению короля Мухаммеда VI и иерархов местной католической общины, подавляющее большинство жителей исповедуют ислам. Католики составляют менее 1% 34-миллионного населения королевства. При этом христианство распространилось на территории современного Марокко еще во II-III веках н. э.

Нынешний папский визит, второй подряд за последние два месяца в мусульманскую страну (после ОАЭ), приурочен к знаковой встрече ровно 800 лет назад Франциска Ассизского с султаном Аль-Камилем Насиром ад-Дином Мухаммадом ибн Ахмадом, который правил Египтом в 1218-1238 годах. Как гласит легенда, его встреча со святым произошла после взятия христианами Иерусалима в результате шестого крестового похода. Франциск назвал эту встречу "примером того, что только диалог ведет к миру и гармонии для человечества".

Помимо межрелигиозного диалога понтифик посвятил свое марокканское путешествие теме миграции. В субботу вечером он встретился с мигрантами в католическом благотворительном центре в Рабате. Папа в очередной раз подчеркнул, что "ответ на миграционную проблему не может быть найден в возведении стен, распространении страхов и отказе в помощи нуждающимся". По словам понтифика, "каждый человек имеет право на жизнь, на мечты и на возможность найти свое место в нашем "общем доме", у каждого человека есть право на будущее".

Визит в Рабат завершится в воскресенье мессой во главе с Папой Римским, на которой ожидаются до 10 тыс. человек.