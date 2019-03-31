Французские правоохранительные органы задержали гражданина Франции, который, боясь опоздать на свой поезд, сообщил о якобы заложенной бомбе у вокзала города Ренн. Как информировала французская газета Ouest-France, мужчина таким образом рассчитывал задержать отправление состава. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, звонок поступил в компанию SNCF, являющуюся государственным оператором железнодорожных дорог Франции, в 09:00 по местному времени. Звонивший утверждал, что взрывное устройство заложено на путях на мосту в нескольких сотнях метров от вокзала Ренна.

Оператор вынужден был остановить движение поездов по этой ветке до тех пор, пока службы безопасности не проведут проверку. По данным газеты, сотни людей не могли на протяжении полутора часов покинуть вокзал и остановленные на линии поезда.

Тревога была признана ложной к 11:00 по местному времени. При этом полицейские установили, кто именно сообщил о якобы заложенной бомбе. "Речь идет о мужчине, который должен был сегодня утром сесть на поезд до Парижа и боялся опоздать на него", - пояснил представитель префектуры Ренна.

Мужчину задержали прямо на вокзале. Ему грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере €30 тыс. Как уточняет издание, французу, возможно, придется отвечать и за задержку девяти скоростных поездов, если такой иск подаст SNCF.