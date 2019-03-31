Правительство Японии завершает в воскресенье последние приготовления перед событием, которое для жителей островного государства без преувеличения можно назвать историческим. В понедельник будет объявлено название новой эры, которая наступит через месяц, 1 мая, когда на престол взойдет нынешний крон-принц Нарухито вместо своего отца императора Акихито.

"Мы хотим принять решение о названии новой эры, выслушав все возможные мнения на этот счет", - заявил журналистам премьер-министр страны Синдзо Абэ, который в понедельник будет разъяснять нации смысл заветных двух иероглифов, которые и сформируют слово, обозначающее новую эру. В Японии используется две системы летоисчисления - привычная западная и своя собственная, берущая отсчет со дня вступления каждого нового императора Японии на престол. И этот 31-й год эпохи "Хэйсэй" ("Установление мира") станет последним - 30 апреля 85-летний император Акихито отречется от престола - впервые за всю новейшую историю Японии произойдет прижизненная смена монарха.

В понедельник в 11:30 по местному времени генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в прямом телеэфире продемонстрирует японской нации кусок картона с двумя иероглифами названия новой эры. Именно изображение Суги, держащего в руках название новой эпохи, со временем войдет во все японские учебники по истории, а уже во вторник, без сомнения, будет украшать первые полосы всех без исключения национальных газет и журналов. Возможно, именно поэтому генсек японского правительства всю прошедшую неделю прибывал в крайне позитивном расположении духа, непривычно много улыбался в ходе своих ежедневных пресс-брифингов и даже шутил, общаясь с журналистами.

Вопреки традиции, местные власти решили огласить название новой эры за месяц до ее фактической смены, чтобы местное население и государственные структуры смогли в спокойном режиме подготовиться к этому событию. В частности, напечатать огромное множество новых календарей, поменять соответствующие записи во всевозможных базах данных. Провожая старую эпоху "Хэйсэй", местные предприниматели не стесняются использовать сочетание этих иероглифов в своей продукции - последние месяцы прилавки японских магазинов переполнены товарами, на которых красуется это слово - от кондитерских изделий и выпечки до футболок.