На юге Израиля сработали сирены тревоги
31 марта 2019 18:06 195
Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном ракетном обстреле из палестинского сектора Газа. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены активированы в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев", - сказано в сообщении военных.
В ночь на воскресенье они засекли пуски пяти ракет или мин из сектора Газа и ответили огнем танков по постам боевиков из правящего в анклаве движения ХАМАС.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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