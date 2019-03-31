Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном ракетном обстреле из палестинского сектора Газа. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены активированы в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев", - сказано в сообщении военных.

В ночь на воскресенье они засекли пуски пяти ракет или мин из сектора Газа и ответили огнем танков по постам боевиков из правящего в анклаве движения ХАМАС.