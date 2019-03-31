Двух детенышей серого тюленя спасли на берегу Финского залива, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.

Одного детеныша нашли местные жители около поселка Лебяжье, второго - около порта Бронка. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Оба - совершенно измученные и выбившиеся из сил серые тюленята - дистрофики. Один - еще белек, подобранный около порта Бронка, а второй, нашедшийся около поселка Лебяжье, уже почти перелинял и даже успел наесться какой-то неизвестной гадости", - сообщает фонд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что одного тюлененка люди больше часа удерживали на месте, чтобы он не удрал в воду, а второго подвезли сотрудникам фонда подвезли на машине.

Животных перевезли в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, они находятся под присмотром специалистов.

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории очистных сооружений водоканала в поселке Репино (Курортный район Санкт-Петербурга) в 2013 году. За это время было спасено более 60 животных.