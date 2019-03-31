Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Sunday Times.

Как отмечается, 92-летняя королева прислушалась к рекомендациям своей службы безопасности отказаться от вождения вне территорий своих поместий после ДТП, в которое попал ее супруг принц Филипп.

При этом Елизавете II не придется ничего сдавать, поскольку у нее нет водительского удостоверения. Она - единственный человек в Соединенном Королевстве, которому разрешено ездить без прав.