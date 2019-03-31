Елизавета II перестанет водить автомобиль
31 марта 2019 18:30 214
Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Sunday Times.
Как отмечается, 92-летняя королева прислушалась к рекомендациям своей службы безопасности отказаться от вождения вне территорий своих поместий после ДТП, в которое попал ее супруг принц Филипп.
При этом Елизавете II не придется ничего сдавать, поскольку у нее нет водительского удостоверения. Она - единственный человек в Соединенном Королевстве, которому разрешено ездить без прав.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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