Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани раньше срока покинул зал заседания 30-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и направился в аэропорт. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье радиостанция Mosaic.

По ее данным, преждевременный отъезд эмира Катара был запланирован с момента подтверждения его участия в саммите. Согласно программе, продолжает радиостанция, Тамим бен Хамад Аль Тани должен был присутствовать только на выступлениях президента Туниса Бежи Каида ас-Себси и генерального секретаря ЛАГ Ахмеда Абу аль-Гейта.

При этом, как отмечает радиостанция, эмир Катара покинул зал заседания после слов короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, который в ходе выступления упомянул о предполагаемой поддержке Ираном терроризма и о необходимости противостоять ИРИ, чтобы сосредоточиться на решении проблем региона. Саудовский лидер, в частности, подчеркнул, что "агрессивная политика иранского режима" представляет собой серьезное нарушение международного права и призвал мировое сообщество противостоять Ирану.

На встречу ЛАГ в Тунисе эмир Катара прибыл на фоне разногласий его страны с другими арабскими государствами. В прошлом году Тамим бен Хамад Аль Тани воздержался от поездки в Саудовскую Аравию на 29-й саммит организации.

Саммит ЛАГ открылся в воскресенье в Тунисе. В повестке дня юбилейной встречи в верхах - около 20 вопросов, связанных с основными проблемами региона, в том числе палестинская проблема, кризисы в Сирии, Ливии и Йемене, поддержка мира и развития в Судане, вмешательство Ирана в арабские дела, турецкая интервенция в Северном Ираке, общеарабская безопасность. При этом вопрос о восстановлении членства Сирии в организации не был включен в повестку дня саммита, так как ни одна из делегаций не вынесла его официально на рассмотрение.