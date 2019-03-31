В бельгийском Брюсселе несколько сотен представителей движения "желтых жилетов" присоединились к многотысячной манифестации в защиту климата. При этом, как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, часть этих "жилетов" оказались хулиганами и погромщиками.

По сообщению бельгийского телеканала RTBF, среди "гостей" были представители Франции и Нидерландов. Когда колонна, двинувшись в путь от Северного вокзала бельгийской столицы, дошла до улицы Луа со зданиями правительственных учреждений и институтов ЕС, "желтожилеточники" отделились от остальных манифестантов и начали бить стекла.

Пятую общенациональную и европейскую манифестацию с участием примерно восьми тысяч человек организовал в Брюсселе коллектив гражданского общества Rise for Climate Belgium, передает "Интерфакс". Они протестовали из-за отвергнутого на днях в парламенте Бельгии законопроекта социалистов и "зеленых" по пересмотру одной из статей конституции королевства для включения в нее требований по защите климата. По сообщению бельгийских СМИ, аналогичная манифестация в Льеже собрала более двух тысяч участников.