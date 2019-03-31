Евросоюз может согласиться на очередную отсрочку Brexit в том случае, если это будет необходимо для проведения в Великобритании досрочных парламентских выборов либо нового референдума. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье газета The Independent, ссылаясь на высокопоставленных чиновников Евросоюза.

"Один из [оправдывающих отсрочку Brexit] вариантов - это парламентские выборы. Мы все строим предположения по поводу того, что они могли бы изменить, однако у нас демократия, и мы уважаем демократические процедуры, так что выборы могли бы состояться, - отметил собеседник издания. - Что касается второго референдума, то этот вариант не кажется слишком вероятным, однако речь также идет о демократической процедуре, к которой мы бы также отнеслись с уважением".

По словам представителя ЕС, Брюссель мог бы пойти на долгую отсрочку и в том случае, если британское правительство и парламент страны согласуют новый приемлемый для ЕС план действий, который станет реальной альтернативой проекту соглашения об условиях Brexit, который уже трижды отклонила Палата общин. Как пишет The Independent, окончательное решение по вопросу отсрочки в ЕС могут принять 10 апреля по итогам экстренного саммита глав государств и правительств стран сообщества.

В настоящий момент обсуждается возможность перенести Brexit на конец 2019 года или еще более отдаленный срок, однако в этом случае Евросоюз будет настаивать на проведении в Великобритании выборов в Европарламент, которые должны состояться в конце мая. В ЕС опасаются, что работа Европарламента может быть парализована в случае, если Великобритания не проведет у себя выборы и при этом надолго отложит выход из европейского сообщества, таким образом оказавшись непредставленной в законодательном органе ЕС. В кабинете Мэй при этом неоднократно заявляли, что проведение выборов в органы ЕС было бы неуместно, так как британский народ почти три года назад высказался за то, чтобы Соединенное Королевство покинуло Евросоюз.

Отклонение сделки по Brexit

Депутаты Палаты общин в пятницу в третий раз отклонили соглашение об условиях Brexit большинством в 58 голосов. Против соглашения проголосовали 344 парламентария и лишь лишь 286 народных избранников его поддержали. Две предыдущие попытки правительства провести сделку через парламент также завершились провалом. Так, 15 января Палата общин отвергла законопроект о Brexit рекордным за всю историю большинством в 230 голосов. Вторая же попытка, предпринятая кабинетом Мэй 12 марта, привела к тому, что сделка была отклонена с перевесом в 149 голосов.

Таким образом, британский парламент не выполнил условие Евросоюза, который согласился отсрочить Brexit до 22 мая, если Палата общин на этой неделе одобрила бы сделку. Теперь, в соответствии все с тем же планом ЕС, Лондон до 12 апреля должен выйти из евросообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit.