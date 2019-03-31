Префектуру французского департамента Кот-д`Ор в ночь на воскресенье забросали "коктейлями Молотова", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Этой ночью, около 01.45 префектуру Кот-д`Ор забросали коктейлями Молотова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте префектуры. Отмечается, что в результате загорелся брезент на стройплощадке ремонтирующегося здания по соседству.

Префект региона Бургундия - Франш-Конте и департамента Кот-д`Ор Бернард Шмельц осудил "безответственные и недопустимые" действия нападавших. Отмечается, что для привлечения к ответственности виновных власти намерены прибегнуть ко всем доступным средствам.