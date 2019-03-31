Голосование на выборах президента Украины завершилось в 20:00. Уже опубликованы первые данные Национального экзит-пола, согласно которым во второй тур проходят два кандидата. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным опросов избирателей на выходах из участков по состоянию на 18:00, кандидаты в президенты набирают по столько процентов голосов:

Владимир Зеленский - 30,4%;

Петр Порошенко - 17,8%;

Юлия Тимошенко - 14,2%;

Анатолий Бойко - 9,8%;

Анатолий Гриценко - 7,1%;

Игорь Смешко - 6,4%;

Олег Ляшко - 4,8%;

Александр Вилкул - 4%;

Руслан Кошулинский - 1,8%;

Александр Шевченко - 0,5%;

Юрий Тимошенко - 0,4%;

Ольга Богомолец - 0,3%;

Геннадий Балашов - 0,2%;

Валентин Наливайченко - 0,2%;

Виктор Бондарь - 0,1%;

Сергей Тарута - 0,1%;

Инна Богословская - 0,1%;

Василий Журавлев - 0,1%;

Владимир Петров - 0,1%;

Юрий Деревянко - 0,1%;

Роман Бессметрный - 0,1%;

Сергей Каплин - 0,1%;

Виталий Скоцик - 0,1%;

Юрий Кармазин - 0,1%

Илья Кива - 0,1%;

Александр Данилюк - 0,1%;

Юлия Литвиненко - 0,1%

Александр Мороз - 0,1%;

Руслан Рыгованов - 0,1%;

Игорь Шевченко - 0,1%;

Аркадий Корнацкий - 0%;

Виктор Кривенко - 0%;

Андрей Новак - 0%;

Николай Габер - 0%;

Виталий Куприй - 0%;

Сергей Носенко - 0%;

Александр Соловьев - 0%;

Александр Ващенко - 0%;

Роман Насиров - 0%.