Выборы президента Украины: первые данные экзит-поллов
Голосование на выборах президента Украины завершилось в 20:00. Уже опубликованы первые данные Национального экзит-пола, согласно которым во второй тур проходят два кандидата. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По данным опросов избирателей на выходах из участков по состоянию на 18:00, кандидаты в президенты набирают по столько процентов голосов:
Владимир Зеленский - 30,4%;
Петр Порошенко - 17,8%;
Юлия Тимошенко - 14,2%;
Анатолий Бойко - 9,8%;
Анатолий Гриценко - 7,1%;
Игорь Смешко - 6,4%;
Олег Ляшко - 4,8%;
Александр Вилкул - 4%;
Руслан Кошулинский - 1,8%;
Александр Шевченко - 0,5%;
Юрий Тимошенко - 0,4%;
Ольга Богомолец - 0,3%;
Геннадий Балашов - 0,2%;
Валентин Наливайченко - 0,2%;
Виктор Бондарь - 0,1%;
Сергей Тарута - 0,1%;
Инна Богословская - 0,1%;
Василий Журавлев - 0,1%;
Владимир Петров - 0,1%;
Юрий Деревянко - 0,1%;
Роман Бессметрный - 0,1%;
Сергей Каплин - 0,1%;
Виталий Скоцик - 0,1%;
Юрий Кармазин - 0,1%
Илья Кива - 0,1%;
Александр Данилюк - 0,1%;
Юлия Литвиненко - 0,1%
Александр Мороз - 0,1%;
Руслан Рыгованов - 0,1%;
Игорь Шевченко - 0,1%;
Аркадий Корнацкий - 0%;
Виктор Кривенко - 0%;
Андрей Новак - 0%;
Николай Габер - 0%;
Виталий Куприй - 0%;
Сергей Носенко - 0%;
Александр Соловьев - 0%;
Александр Ващенко - 0%;
Роман Насиров - 0%.