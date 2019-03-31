Совладелец российской авиакомпании погибла в авиакатастрофе
Совладелец S7 Наталья Филева и ее отец погибли в авиакатастрофе в Германии, сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Тридцать первого марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт "Эгельсбах" (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталия Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны", - отметили в компании.
Как рассказал источник РИА Новости, Наталья Филева и ее отец летели в Германию на лечение. Также погиб пилот, все трое были россиянами.
Расследованием катастрофы займется международная комиссия при участии российских специалистов.
Источник в Росавиации сообщил, что разбившийся самолет принадлежал авиакомпании "Глобус".
Наталья Филева занимала пост председателя совета директоров группы S7. В прошлом году она вошла в рейтинг богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Ее состояние оценили в 600 миллионов долларов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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Совладелец российской авиакомпании погибла в авиакатастрофе
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