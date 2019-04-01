Муниципальные выборы в Турции прошли в демократичной обстановке, народ выразил свою волю.

Об этом, как передает Trend, в воскресенье сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с заявлением для прессы в Стамбуле.

Эрдоган пожелал, чтобы результаты данных выборов принесли стране успех.

Президент Эрдоган отметил, что отправляется в Анкару и выступит там с так называемой "балконной речью". "Там я прокомментирую результаты выборов", - добавил Эрдоган.

Глава республики отметил, что по предварительным результатам, лидирует тандем Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД).

По словам Эрдогана, по предварительным результатам возглавляемая им Партия справедливости и развития (ПСР) "победила и проиграла в различных частях страны, что является показателем демократии".

Отметим, что сегодня в Турции состоялись муниципальные выборы.

В муниципальных выборах приняли участие партии "Сеадет" (SP), Независимая партия Турции (Bağımsız Türkiye Partisi), Коммунистическая партия Турции (Türkiye Komünist Partisi), "Партия родины" (Vatan Partisi), Партия великого единства (Büyük Birlik Partisi), "Hür Dava Partisi", Народно-республиканская партия (Cumhuriyet Halk Partisi), Партия справедливости и развития (Adalet ve Kalkınma Partisi), Демократическая партия (Demokrat Parti), Партия националистического движения (Milliyetçi Hareket Partisi), "İYİ Parti", Демократическая партия народов (Halkların Demokratik Partisi) и Демократическая левая партия (Demokratik Sol Parti).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул на пост главы муниципалитета Измир кандидатуру экс-министра экономики Нихата Зейбекчи, а также на пост главы муниципалитета Стамбула кандидатуру Бинали Йылдырыма.

Отметим, что муниципальные выборы в стране проводятся каждые пять лет.