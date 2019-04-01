В Перу сгорел автобус, 20 погибших
1 апреля 2019 09:00 119
По меньшей мере 20 человек погибли, еще семь пострадали в результате возгорания автобуса в центральной части Перу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета El Comercio.
По ее данным, инцидент произошел в воскресенье вечером в районе Сан-Мартин-де-Поррес (центральный регион Лима). Огонь вспыхнул в двухэтажном автобусе, который находился на автовокзале. Возгорание началось в задней части транспортного средства, поэтому люди, находившиеся на втором этаже, не смогли спуститься вниз и выбраться наружу. Семи пассажирам удалось покинуть автобус, они были доставлены в ближайшие больницы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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