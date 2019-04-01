По меньшей мере 20 человек погибли, еще семь пострадали в результате возгорания автобуса в центральной части Перу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета El Comercio.

По ее данным, инцидент произошел в воскресенье вечером в районе Сан-Мартин-де-Поррес (центральный регион Лима). Огонь вспыхнул в двухэтажном автобусе, который находился на автовокзале. Возгорание началось в задней части транспортного средства, поэтому люди, находившиеся на втором этаже, не смогли спуститься вниз и выбраться наружу. Семи пассажирам удалось покинуть автобус, они были доставлены в ближайшие больницы.