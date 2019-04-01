Три человека погибли и один получил травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Ярославской области утром в понедельник. Об этом, как передает Day.Az, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.

"Водитель Lada Granta двигался со стороны Москвы. По предварительной информации, вышел на встречную полосу движения и столкнулся с Renault Duster. Водитель и пассажиры Lada скончались на месте, в иномарке погиб пассажир. Водитель Renault Duster, житель Костромской области, госпитализирован - обширные политравмы", - рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают личности всех погибших. На место выезжало руководство ГИБДД по региону, отметила представитель ведомства.