Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье у побережья Филиппин. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 02.16 по времени UTC (05.16 мск) в 38 километрах к югу от города Суланган. Очаг располагался на глубине 57,7 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.