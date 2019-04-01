На Филипинах произошло землетрясение
1 апреля 2019 09:12 25
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье у побережья Филиппин. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 02.16 по времени UTC (05.16 мск) в 38 километрах к югу от города Суланган. Очаг располагался на глубине 57,7 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:00 114
В Перу сгорел автобус, 20 погибших
07:05 297
Бинали Йылдырым избран главой Стамбула
31 марта 23:43 649
Совладелец российской авиакомпании погибла в авиакатастрофе
-
31 Мар. 12:25 9 338
-
31 Мар. 12:47 7 008
-
31 Мар. 12:45 3 862
-
08:10 3 816
-
31 Мар. 22:42 2 976