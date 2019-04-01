По меньшей мере 8 человек погибли во время незаконной добычи золота на руднике на севере Перу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета Comercio, ссылаясь на источники.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в районе города Уамачуко, расположенного в провинции Санчес-Каррион, регион Ла-Либертад.

По данным издания, причиной гибели людей стало обрушение, вызванное работами в другой шахте, где велась законная добыча руды. Как сообщили источники издания, "это привело к тому, что газ попал в (шахту) и люди умерли от удушения".

Сообщается, что еще одному шахтеру удалось спастись, он был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Перу, входящая в пятерку стран-лидеров по объемам добычи золота в мире, открывает три базы для военных и полицейских в рамках борьбы с незаконными шахтами.

Незаконная добыча золота - это не только экономическая, или и экологическая проблема. В феврале, когда правительство Перу проводило первую фазу своего плана по борьбе нелегальными шахтами "Меркурий-2019" с участием 1,2 тысячи полицейских и 200 военных, ему удалось за 14 дней спасти из рабства 51 человека и задержать 80 человек.