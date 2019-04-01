В Китае 30 человек пропали без вести при тушении крупного лесного пожара
1 апреля 2019 11:38 162
Тридцать человек пропали без вести при тушении лесного пожара в китайской юго-западной провинции Сычуань. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.
Лесной пожар разгорелся еще вечером в субботу вблизи населенного пункта Ялунцзян в Ляншань-Ийский автономном районе. На борьбу с огнем были направлены 689 человек.
В воскресенье во время переброски пожарных из одного района в другой резко сменился ветер, огонь стал распространяться быстрее и непредсказуемее, в результате 30 человек пропали без вести, до настоящего времени их судьба неизвестна.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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