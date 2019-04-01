В Австралии две пойманные акулы потопили рыбацкую лодку. Видео со спасением опубликовало издание 9News.

Двое рыбаков находились в 60 километрах от побережья австралийского города Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс, когда поймали в сеть двух огромных акул. Хищники оказались настолько тяжелыми, что судно пошло ко дну. Мужчины активировали аварийный радиобуй, передавший координаты GPS, и пустили в небо залп, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия на вертолете. "Только носовая часть лодки виднелась на поверхности воды, за нее они и держались. Все остальное затонуло", - вспоминает член спасательной команды Мэтт Дипполито (Matt Dippolito). На кадрах видно, как мужчин в спасательных жилетах поднимают на борт вертолета при помощи специальных тросов. В это время одна из акул плавает в море возле тонущего судна. Рыбаков спасли, о состоянии их здоровья не сообщается.

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