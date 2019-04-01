Пожар в Чечне целиком уничтожил мечеть - ВИДЕО
В чеченском городе Гудермес произошел пожар. Пламя полностью уничтожило отреставрированную городскую мечеть, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
В момент приезда пожарных на место событий огонь охватил площадь в 400 квадратных метров. К счастью, на момент пожара в здании не было людей, в связи с чем никто не пострадал.
"Для ликвидации последствий происшествия привлекались от Главного управления МЧС России по Чеченской Республике 31 человек и 7 единиц техники", - сообщается на сайте регионального управления чрезвычайного ведомства.
Сгоревшая мечеть недавно прошла реставрацию, однако она не была старинной. Культовое учреждение вмещало в себя 580 человек. Общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова пообещал принять участие в восстановлении здания.
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