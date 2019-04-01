В центре Владивостока двое промоутеров сошлись в уличной драке. Как сообщает "Комсомольская правда", конфликт разгорелся на улице Адмирала Фокина.

Один из мужчин был одет в костюм морковки, а другой нарядился гамбургером. После перепалки человек-морковь сумел неоднократно повалить оппонента, попутно пиная его ногами.

После нескольких стычек промоутеры разошлись по сторонам, обмениваясь угрозами.

При этом остаются неизвестными причины драки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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