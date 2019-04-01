Не менее 24 человек погибли в результате лесных пожаров, которые уже третий день не прекращаются в китайской юго-западной провинции Сычуань. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в понедельник пожарное управление КНР.

Леской пожар разгорелся вечером в субботу вблизи населенного пункта Ялунцзян в Ляншань-Ийский автономном районе. Первоначально на борьбу с огнем были направлены 689 человек, 30 из которых в воскресенье пропали без вести.

В понедельник к поисковой операции и тушению пожара привлекли военнослужащих сухопутных войск НОАК. К настоящему моменту удалось установить, что двое из пропавших вышли на связь, 24 человека погибли, судьба еще четверых пока неизвестна. Отмечается, что погибшие принимали участие в тушении пожара, однако не уточняется, были ли они профессиональными пожарными или же добровольцами из числа местных жителей.