Россиянка бросила больного ребенка и ушла на несколько дней
В Москве задержали женщину, которая оставила без присмотра нуждавшегося в срочной госпитализации ребенка. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным агентства, брошенного 9-летнего ребенка обнаружили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, которые пришли с проверкой в стоявшую на учете семью. Сообщается, что ребенок в течение нескольких дней плохо себя чувствовал и нуждался в срочной медицинской помощи. Мальчика госпитализировали в одну из городских больниц.
Его 47-летняя мать несколько раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Как пояснили в полиции, она вела асоциальный образ жизни, употребляла алкоголь и оставляла сына на длительный срок без еды.
Уточняется, что угрозы жизни и здоровью ребенка уже нет. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Она находится под подпиской о невыезде.
10 марта в одной из московских квартир нашли пятилетнюю девочку-маугли. Она находилась в полной антисанитарии среди гор мусора и хлама, не разговаривала и показывала низкий уровень социальных навыков. В кожу на шее ребенка вросла спиралевидная резинка для волос, которую позднее врачи удалили хирургическим путем.
Ее мать арестовали спустя два дня. В отношении нее возбудили уголовное за покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). На допросе женщина рассказала, что вынуждена оставлять ребенка без присмотра, поскольку воспитывает его одна.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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