В легкоатлетическом манеже Белорусского государственного университета физкультуры открылся первый из неспортивных объектов II Европейских игр - экипировочный и аккредитационный центр, передает Day.Az со ссылкой на minsknews.by.

Первым свою аккредитацию по традиции получил рыжий талисман мультиспортивного форума лисенок Лесик. По планам организаторов, аккредитационную процедуру в центре пройдут более 40 из планируемых 60 тыс. лиц: волонтеры, судьи, персонал спортивных объектов и другие.

Также различные клиентские группы Игр, включая судей и волонтеров, получат здесь необходимую экипировку.

- В центре будут работать 22 сотрудника-волонтера, а также четыре человека переменного состава Дирекции для того, чтобы управлять процессом. Получить аккредитации можно как при личном участии человека, так и при наличии доверенности у одного сотрудника, который заберет бейджи для всей организации. Также аккредитация будет осуществляться в центрах, размещенных в Национальном аэропорту Минск, Студенческой деревне и отеле Marriott, - отметил начальник управления по аккредитации фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Антон Ляхов. - Сама аккредитационная карта является защищенным документом, выполненным на специальной бумаге. Для подтверждения подлинности бейджа используется наклейка-голограмма.

По словам А. Ляхова, около 18 тыс. карт будут отправлены иностранным гражданам, оставившим свои аккредитационные данные в специальном разделе официального сайта II Европейских игр. Наличие этой карты - одно из обязательных условий для безвизового въезда на территорию Республики Беларусь. Попасть в страну по такой аккредитации можно через все пункты пропуска.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. В мультиспортивном форуме примут участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах). Соревнования в девяти видах станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).