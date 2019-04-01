В районе Наин иранской провинции Исфахан бушует сильная песчаная буря.

Об этом в понедельник сказал пресс-секретарь Организации скорой помощи Ирана Муджтаб Халиди, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сильная песчаная буря охватила весь район, бригады скорой помощи приведены в полную готовность.

Пресс-секретарь сказал, что в результате происшествия человеческих потерь не зафиксировано.

Глава поселка Нейстанек Наинского района иранской провинции Иран Хасан Ясини сказал, что в результате бури был нанесен ущерб автомобилям, обрушился потолок автозаправочной станции.