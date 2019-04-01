Иран накрыла песчаная буря
1 апреля 2019 17:22 265
В районе Наин иранской провинции Исфахан бушует сильная песчаная буря.
Об этом в понедельник сказал пресс-секретарь Организации скорой помощи Ирана Муджтаб Халиди, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, сильная песчаная буря охватила весь район, бригады скорой помощи приведены в полную готовность.
Пресс-секретарь сказал, что в результате происшествия человеческих потерь не зафиксировано.
Глава поселка Нейстанек Наинского района иранской провинции Иран Хасан Ясини сказал, что в результате бури был нанесен ущерб автомобилям, обрушился потолок автозаправочной станции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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