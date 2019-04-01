Крупная американская авиакомпания Southwest Airlines сообщила на своей странице в Twitter о задержках рейсов из-за технических проблем утром 1 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С системным сбоем в работе столкнулись также United Airlines, JetBlue Airways, Atlantic Southeast Airlines и Delta Air Lines.

"По состоянию на 06:05 утра Southwest Airlines задержала посадку примерно на 40 минут из-за сбоя в работе программы, которую используют несколько авиакомпаний при планировании полета", - сообщили в пресс-службе Southwest Airlines.

В авиакомпании отметили, что ошибка была исправлена и полеты возобновлены. Информацию подтвердили и пассажиры в социальных сетях, однако некоторые выразили сомнения относительно того, действительно ли был сбой системы или компании разыграли первоапрельскую шутку. Остальные авиакомпании не прокомментировали инцидент.