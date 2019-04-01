Агрессивная феминистка атаковала девушек в хиджабах в Турции - ВИДЕО
1 апреля 2019 17:18 260
В турецком городе Адана агрессивно настроенная женщина напала на проходивших мимо нее девушек покрытых в хиджаб. Момент нападения зафиксировали камеры наружного наблюдения.
Сначала женщина в брюках начала оскорблять девушек, а затем кинулась срывать с головы платок. Проходивший мимо мужчина вступился за мусульманок, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.
Жертвы агрессии подали заявление о нападении в полицию. Информация об инциденте разошлась по турецким СМИ.
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