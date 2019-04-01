В турецком городе Адана агрессивно настроенная женщина напала на проходивших мимо нее девушек покрытых в хиджаб. Момент нападения зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Сначала женщина в брюках начала оскорблять девушек, а затем кинулась срывать с головы платок. Проходивший мимо мужчина вступился за мусульманок, передает Day.Az со ссылкой на islamnews.ru.

Жертвы агрессии подали заявление о нападении в полицию. Информация об инциденте разошлась по турецким СМИ.

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