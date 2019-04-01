Полиэтиленовые пакеты запрещено выдавать в магазинах Грузии с 1 апреля. Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом сообщает пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

Ограничения в Грузии вводят поэтапно. С 1 октября 2018 года запретили тонкие полиэтиленовые пакеты, а также импорт всех пластиковых пакетов.

По данным министерства, изменения внесены в технический регламент о "правилах регуляций пластика и биодеградируемых пакетов". В случае нарушения правил субъекты будут оштрафованы на 500 лари (около 200 долларов), а их товары конфискованы. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1000 лари (более 380 долларов).

Вместе с тем вводится запрет на производство оксо-биодеградируемых пластиковых пакетов. Министерство параллельно разрабатывает систему депозитов для пластиковых и стеклянных бутылок, что означает, что потребители смогут сдавать бутылки, получив за это деньги. Все новые изменения нацелены на то, чтобы обеспечить сокращение скопления неразлагаемого мусора и более чистую окружающую среду.

Кроме того, расширятся обязательства производителей и импортеров такой продукции, как, к примеру, пакеты, масла, аккумуляторы, по управлению отходами.

Употребление полиэтиленовых пакетов является проблемой глобального масштаба. На разложение таких пакетов уйдет не менее 400 лет.