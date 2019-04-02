В китайском городе Мэйшань, провинция Сычуань, 12-летний школьник на протяжении шести лет носил на спине друга, который не может ходить из-за болезни. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сюй Бинъян и Чжан Цзэ познакомились в первом классе. Чжан с четырех лет страдает миастенией - нервно-мышечным заболеванием, которое вызывает патологически быструю утомляемость мышц. Из-за него он не может передвигаться самостоятельно.

Двое одноклассников, одним из которых был Сюй, предложили ему помощь. Каждый день они носили его в школу, помогали добираться до кабинетов и столовой, а после уроков вели друга домой. В третьем классе второй мальчик, помогавший Чжану, объявил, что у него нет на это времени, и Сюй остался один.

"Сюй Бинъян - мой лучший друг, - говорит Чжан. - Каждый день он учится, разговаривает и играет со мной. Я благодарен ему за то, что он каждый день так заботится обо мне". Сам Сюй утверждает, что помогать нетрудно: "Я вешу больше 40 килограммов, а Чжан Цзэ - только 25 килограммов, так что мне несложно его носить".