Мальчик шесть лет носил в школу друга-инвалида
В китайском городе Мэйшань, провинция Сычуань, 12-летний школьник на протяжении шести лет носил на спине друга, который не может ходить из-за болезни. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сюй Бинъян и Чжан Цзэ познакомились в первом классе. Чжан с четырех лет страдает миастенией - нервно-мышечным заболеванием, которое вызывает патологически быструю утомляемость мышц. Из-за него он не может передвигаться самостоятельно.
Двое одноклассников, одним из которых был Сюй, предложили ему помощь. Каждый день они носили его в школу, помогали добираться до кабинетов и столовой, а после уроков вели друга домой. В третьем классе второй мальчик, помогавший Чжану, объявил, что у него нет на это времени, и Сюй остался один.
"Сюй Бинъян - мой лучший друг, - говорит Чжан. - Каждый день он учится, разговаривает и играет со мной. Я благодарен ему за то, что он каждый день так заботится обо мне". Сам Сюй утверждает, что помогать нетрудно: "Я вешу больше 40 килограммов, а Чжан Цзэ - только 25 килограммов, так что мне несложно его носить".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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