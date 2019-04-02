55-летняя женщина выносила ребенка для бесплодной дочери
Жительница Великобритании стала суррогатной матерью для бесплодной дочери. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
55-летняя Эмма Майлс (Emma Miles) узнала, что ее дочь Трэйси Смит (Tracey Smith) не сможет забеременеть, когда той исполнилось 15 лет. Доктора заключили, что у девушки отсутствует матка, однако есть яичники и маточные трубы. Спустя год у нее диагностировали синдром Майера - Рокитанского - Кустера - Хаузера (МРКХ) - врожденный порок, при котором женские половые органы развиты неполноценно.
"С того дня, как я узнала про диагноз, мама пообещала сделать все возможное, чтобы помочь мне. Я знала, что однажды она выносит моего ребенка", - рассказывает Трэйси. В 2016 году британка обручилась с мужчиной по имени Адам и всерьез задумалась о материнстве. Она попросила Эмму стать для нее суррогатной матерью, и та охотно согласилась. В рамках подготовки к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщине пришлось похудеть на 38 килограммов и некоторое время принимать гормональные таблетки.
Врачи успешно перенесли оплодотворенные яйцеклетки в организм Эммы, и при помощи кесарева сечения 16 января текущего года на свет появилась Эви Сиан Эмма Смит (Evie Siân Emma Smith). Девочка родилась абсолютно здоровой. На данный момент Адам и Трэйси занимаются процедурой по удочерению новорожденной.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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