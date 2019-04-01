Facebook удалил почти 700 аккаунтов главной оппозиционной партии в Индии
1 апреля 2019 18:50 182
Facebook из-за спама и нарушения правил компании удалил из своей социальной сети 687 страниц и аккаунтов, связанных с крупнейшей в Индии оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс" (ИНК), в преддверии начала парламентских выборов в этой стране.
По данным телеканала NDTV, аккаунты принадлежали членам ИНК, которые рассылали другим пользователям спам-сообщения, скрывая свою подлинную идентичность. Содержание этих сообщений не раскрывается. Телеканал отмечает, что большинство из них были заблокированы программами-ботами автоматически, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Причина такого решения состоит в том, что для своих целей они (пользователи - ред.) организовали целую сеть из фейковых аккаунтов, скрывавших их идентичность. Это основной мотив блокировки", - приводятся слова главы подразделения кибербезопасности Facebook Натаниэля Гляйхера в заявлении компании.
Он заверил, что содержание рассылаемых с этих аккаунтов сообщений никак не повлияло на решение об их удалении. "Мы непрестанно работаем над обнаружением и пресечением деятельности пользователей с фейковых аккаунтов, поскольку не желаем, чтобы наши сервисы использовались для манипулирования людьми", - подчеркнул Гляйхер.
Представители ИНК пока не сделали никаких официальных заявлений относительно случившегося.
Выборы в Лок Сабха (нижнюю палату парламента) Индии пройдут с 11 апреля по 19 мая, голоса будут подсчитаны 23 мая. Ожидается, что эти выборы станут самыми масштабными и дорогостоящими за всю историю страны. Партия, набравшая большинство голосов, назначит премьер-министра, который, в свою очередь, сформирует правительство республики.
Избирательный кодекс Индии требует от партий тщательно избегать в период предвыборной кампании пристрастного освещения политических новостей, которое может повлиять на итоги предстоящего голосования.