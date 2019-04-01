"Причина такого решения состоит в том, что для своих целей они (пользователи - ред.) организовали целую сеть из фейковых аккаунтов, скрывавших их идентичность. Это основной мотив блокировки", - приводятся слова главы подразделения кибербезопасности Facebook Натаниэля Гляйхера в заявлении компании.

Он заверил, что содержание рассылаемых с этих аккаунтов сообщений никак не повлияло на решение об их удалении. "Мы непрестанно работаем над обнаружением и пресечением деятельности пользователей с фейковых аккаунтов, поскольку не желаем, чтобы наши сервисы использовались для манипулирования людьми", - подчеркнул Гляйхер. Представители ИНК пока не сделали никаких официальных заявлений относительно случившегося. Выборы в Лок Сабха (нижнюю палату парламента) Индии пройдут с 11 апреля по 19 мая, голоса будут подсчитаны 23 мая. Ожидается, что эти выборы станут самыми масштабными и дорогостоящими за всю историю страны. Партия, набравшая большинство голосов, назначит премьер-министра, который, в свою очередь, сформирует правительство республики. Избирательный кодекс Индии требует от партий тщательно избегать в период предвыборной кампании пристрастного освещения политических новостей, которое может повлиять на итоги предстоящего голосования.