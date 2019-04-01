За хакерами, взломавшими смартфон главы Amazon Джеффа Безоса, стоят власти Саудовской Аравии. Такое заявление сделал личный консультант по безопасности бизнесмена Гэвин де Беккер, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В авторской колонке для The Daily Beast он заключил, что Эр-Рияд "имел доступ к телефону Безоса и получал конфиденциальную информацию". К такому выводу пришла группа следователей, выяснявшая, как к американскому таблоиду The National Enquirer попала личная переписка миллиардера с его подругой, телеведущей и актрисой Лорен Санчес.

Ссылаясь на публикацию в The New York Times, де Беккер написал, что саудовцы воспользовались помощью "интернет-наемников" - таких компаний, как NSO Group, DarkMatter и Black Cube. Наиболее известным и крупным производителем шпионского ПО является израильский стартап NSO Group, которого оценивают в $1 миллиард. Именно эту фирму обвинили в том, что она помогала властям Саудовской Аравии "отслеживать своих противников", Мексике - "охотиться за наркобаронами", и выполняла такую же работу для десятков других государств.

По данным NYT, главным "оружием" NSO Group является программа Pegasus, разработанная в 2011 году. Этот инструмент позволяет удаленно собирать данные из приложений, таких как Facebook, WhatsApp и Skype, а также другую хранящуюся на устройстве информацию, включая СМС, почтовую переписку, историю звонков и геолокацию.

В Израиле против NSO Group подано несколько исков. Компанию обвиняют в том, что своими технологиями она пособничала Эр-Рияду в слежке за журналистом Джамалем Хашогги, который был убит в октябре прошлого года. Также, по информации газеты, NSO Group сотрудничала с властями Объединенных Арабских Эмиратов, установившими шпионский софт на смартфон правозащитника Ахмеда Мансура.