Власти Саудовской Аравии взломали телефон главы Amazon
За хакерами, взломавшими смартфон главы Amazon Джеффа Безоса, стоят власти Саудовской Аравии. Такое заявление сделал личный консультант по безопасности бизнесмена Гэвин де Беккер, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В авторской колонке для The Daily Beast он заключил, что Эр-Рияд "имел доступ к телефону Безоса и получал конфиденциальную информацию". К такому выводу пришла группа следователей, выяснявшая, как к американскому таблоиду The National Enquirer попала личная переписка миллиардера с его подругой, телеведущей и актрисой Лорен Санчес.
Ссылаясь на публикацию в The New York Times, де Беккер написал, что саудовцы воспользовались помощью "интернет-наемников" - таких компаний, как NSO Group, DarkMatter и Black Cube. Наиболее известным и крупным производителем шпионского ПО является израильский стартап NSO Group, которого оценивают в $1 миллиард. Именно эту фирму обвинили в том, что она помогала властям Саудовской Аравии "отслеживать своих противников", Мексике - "охотиться за наркобаронами", и выполняла такую же работу для десятков других государств.
По данным NYT, главным "оружием" NSO Group является программа Pegasus, разработанная в 2011 году. Этот инструмент позволяет удаленно собирать данные из приложений, таких как Facebook, WhatsApp и Skype, а также другую хранящуюся на устройстве информацию, включая СМС, почтовую переписку, историю звонков и геолокацию.
В Израиле против NSO Group подано несколько исков. Компанию обвиняют в том, что своими технологиями она пособничала Эр-Рияду в слежке за журналистом Джамалем Хашогги, который был убит в октябре прошлого года. Также, по информации газеты, NSO Group сотрудничала с властями Объединенных Арабских Эмиратов, установившими шпионский софт на смартфон правозащитника Ахмеда Мансура.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!