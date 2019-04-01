Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что не видит сложностей с продлением соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, сделать это для стран альянса будет легко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сделка работает хорошо", - сказал министр журналистам после двусторонней встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Я не могу говорить от лица всей ОПЕК, но, насколько я понимаю, сложностей с продлением этого сотрудничества (соглашения ОПЕК+) нет", - ответил он на вопрос о том, нужно ли продлевать соглашение стран альянса.

На уточняющий вопрос о том, считает ли министр, что продлить сделку ОПЕК+ будет легко, он ответил: "Кажется, что да".

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.