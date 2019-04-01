Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону сирийскую проблематику, сообщил РИА Новости, как передает Day.Az, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее администрация турецкого лидера сообщила, что Путин позвонил Эрдогану и поздравил его с успехом на муниципальных выборах в Турции. Правящая в Турции Партия справедливости и развития выигрывает прошедшие в воскресенье выборы в местные органы власти в 40 провинциях Турции. За кандидатов от оппозиционной Народно-республиканской партии избиратели отдали голоса в 20 провинциях. Националистическая Партия национального движения выиграла в 12 провинциях, еще в семи провинциях проголосовали за прокурдскую Партию демократии народов.

"Да, затрагивали", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема Сирии в телефонном разговоре Путина и Эрдогана.