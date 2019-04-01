Старейшую японскую тюрьму Нара превратят в отель высочайшего класса. Тюрма использовалась по прямому назначению до недавнего времени, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Здание из красного кирпича построили в 1908 году. Оно единственное из пяти зданий, возведенных в Японии в то время, которое сохранилось до наших дней. До 2017 года в Наре содержались несовершеннолетние преступники.

Теперь тюрьма станет отелем: в камерах с высокими потолками оборудуют номера, в складских помещениях и комнатах охранников разместят рестораны и гостиничные службы.

Ночь в отеле, по предварительным расчетам, обойдется в сумму от 400 до 750 долларов.