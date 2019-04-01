Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Да, мы можем подтвердить, что юридическое производство больше не ведется, процесс был остановлен", - заявил РИА Новости представитель итальянской компании. На минувшей неделе в Lamborghini подтвердили проведение юридического анализа из-за проблем с регистрацией Aurus. Эта проверка была связана с наличием в ее линейке модели Urus.