Lamborghini отозвала претензии к Aurus
1 апреля 2019 20:23 246
Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Да, мы можем подтвердить, что юридическое производство больше не ведется, процесс был остановлен", - заявил РИА Новости представитель итальянской компании.
На минувшей неделе в Lamborghini подтвердили проведение юридического анализа из-за проблем с регистрацией Aurus. Эта проверка была связана с наличием в ее линейке модели Urus.