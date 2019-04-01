Закон, устанавливающий частичный запрет на ношение женской одежды, закрывающей лицо, вступит в силу в Нидерландах 1 августа. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник правительство страны.

Оно уточнило, что под запретом окажутся бурка (женское одеяние, похожее на паранджу и полностью закрывающее тело и лицо) и никаб - женский головной убор с узкой прорезью для глаз. Новые правила начнут действовать с 1 августа. "С этого момента закрывающую лицо одежду нельзя будет носит в учреждениях образования и здравоохранения, правительственных зданиях и общественном транспорте", - говорится в пресс-релизе, распространенном властями Нидерландов.

Изначально закон должен был вступить в силу 1 июля. Однако вице-премьер, министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен перенесла этот срок на месяц по просьбе образовательных учреждений. Ранее ряд учебных заведений заявили, что столкнутся с трудностями, если запрет вступит в силу во время учебного года.

Документ был принят нижней палатой национального парламента в 2016 году, а в июне 2018 года его одобрил Сенат. Запрет распространяется на бурки, никабы, а также балаклавы (маски, закрывающие лица) и мотоциклетные шлемы. Нарушителям этих правил будет грозить штраф в размере до €410.