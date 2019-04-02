Пожар в России, есть погибшие
Четыре человека погибли во вторник при пожаре в одной из квартир пятиэтажного дома в Комсомольске-на-Амуре, сообщили ТАСС в пресс-службе главка МЧС по Хабаровскому краю, передает Trend.
"Сегодня ранним утром произошел пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома. На момент прибытия пожарных горели домашние вещи на площади 12 кв. м. На месте обнаружены без признаков жизни трое мужчин", - сказал представитель ведомства.
По его словам, в квартире также обнаружили женщину. Ее передали медикам, но спасти не смогли.
Сейчас пожар в квартире потушен.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Согласно предварительным данным следствия, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. В управлении СК по Хабаровскому краю отметили, что в квартире, где произошел пожар, часто собирались люди, ведущие асоциальный образ жизни и злоупотребляющие спиртным.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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