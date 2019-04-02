Умер актер из "Улиц разбитых фонарей"
2 апреля 2019 08:08 22
Актер Александр Васильев умер после продолжительной болезни на 61-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил "Пятый канал".
Артист известен по сериалам "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Черный ворон", а также "Морские дьяволы". Помимо этого, Васильев снялся в киноленте "Особенности национальной охоты".
По информации телеканала, церемония прощания с артистом пройдет в среду на киностудии "Ленфильм". Васильева похоронят на Смоленском кладбище.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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