Актер Александр Васильев умер после продолжительной болезни на 61-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил "Пятый канал".

Артист известен по сериалам "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности", "Бандитский Петербург", "Черный ворон", а также "Морские дьяволы". Помимо этого, Васильев снялся в киноленте "Особенности национальной охоты".

По информации телеканала, церемония прощания с артистом пройдет в среду на киностудии "Ленфильм". Васильева похоронят на Смоленском кладбище.