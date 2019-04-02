Во второй тур выборов президента Украины проходят глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поясняется, что после подсчета 97,48 процента протоколов эти кандидаты гарантированно проходят во второй тур, набрав 30,24 и 15,93 процента соответственно. Остальные участники гонки, включая Юлию Тимошенко с 13,39 процента голосов, утратили такую возможность при любых результатах еще не обработанных протоколов. По утверждению министра юстиции Украины Павла Петренко, результаты первого тура выборов обжалованию не подлежат, за исключением отдельных участков.

1 апреля в штабе Зеленского опровергли слухи об объединении с партией "Батькивщина" и планы назначить ее лидера Юлию Тимошенко премьер-министром в случае победы шоумена во втором туре выборов.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Так как ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, состоится второй тур. Он запланирован на 21 апреля.